Ennesimo atto intimidatorio nelle scorse ore ai danni di Marco Bozzo Rolando, esponente valsesiano dell’Anpi e della Cgil Vercelli Valsesia. Ignoti infatti la sera del 27 dicembre hanno dato fuoco alla porta di egresso della sua abitazione nella frazione di Valmaggiore, a Quarona, in provincia di Vercelli. A denunciare l'accaduto la stessa sezione locale del sindacato confederale sottolineando che purtroppo questo è solo l'ultimo degli atti vandalici messi in atto quest'anno contro il presidente della sezione di Quarona dell'associazione nazionale partigiani. Già nel maggio scorso qualcuno aveva appiccato il fuoco volontariamente alla tettoia di un edificio attiguo alla casa di Marco Bozzo Rolando che era stato completamente distrutto.

Al centro degli attacchi pare ci sia sempre lo stesso movente e cioè l'impegno dell'esponente Anpi per i migranti che hanno risieduto per alcuni mesi a Valmaggiore. "Rolando subisce da anni vessazioni e atti intimidatori da parte di soggetti ignoti, purtroppo ancora privi di identità: gli ultimi erano avvenuti soltanto lo scorso maggio di quest’anno. Per questo, come Cgil, chiediamo con forza alla questura di fare chiarezza al più presto su questi episodi intimidatori e non più tollerabilità" scrivono dal sindacato, aggiungendo: " Così come auspichiamo che tutti i primi cittadini e agli abitanti della Valsesia esprimano la propria solidarietà a una delle persone più altruiste e disponibili che la Valsesia abbia in questo momento".