Due ragazzine di tredici e quattordici anni, Abigail “Abby” Williams e Liberty “Libby” German, sono state trovate morte nei pressi di un torrente nello stato dell’Indiana. Il drammatico ritrovamento è avvenuto a Delphi, città natale di entrambe le ragazze che risultavano scomparse da lunedì. I corpi sono stati trovati circa ventiquattro ore dopo la denuncia di scomparsa – centinaia di persone tra polizia, familiari, amici e residenti avevano avviato le ricerche – e dopo i primi sospetti sono stati ufficialmente identificati. Del loro caso si sta occupando la polizia dell’Indiana che sta indagando per duplice omicidio. Sui corpi delle due giovani amiche è stata già completata l’autopsia ma per il momento non è stata resa nota la causa del decesso. E per tentare di capire quanto accaduto la polizia ha diffuso la foto di una persona considerata “sospetta” al fine di avere la possibilità per identificarlo.

“Stiamo chiedendo a chiunque dovesse avere informazioni o era nella zona in cui sono scomparse le due ragazze a farsi avanti”, ha comunicato la polizia chiedendo aiuto ai residenti. Le due amiche erano state lasciate da alcuni familiari nella zona del torrente per una escursione ma non si erano fatte trovare al loro ritorno. Così era scattata la denuncia di scomparsa. Secondo quanto si legge sui media americani, le due ragazze avevano postato delle immagini su Snapchat durante la loro escursione: in una foto si vede una delle due adolescenti camminare su un ponte abbandonato della ferrovia vicino al luogo in cui i due corpi sono stati trovati.