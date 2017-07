L'uomo di 26 anni che nel pomeriggio di ieri ha ucciso a coltellate un uomo e ferito sei persone in un supermercato di Amburgo è originario degli Emirati Arabi Uniti. Aveva fatto richiesta di asilo politico in Germania ma era stata respinta, e non era stato rimpatriato perché sprovvisto di documenti.

L'aggressore si sarebbe radicalizzato in Germania.

A renderlo noto è stato Olaf Scholz, sindaco di Amburgo, mentre i quotidiani tedeschi identificano l'uomo in Ahmad A., noto alla polizia come islamista. "Quello che mi fa arrabbiare è che il responsabile è una persona che ha chiesto protezione in Germania e che ha rivolto il suo odio contro di noi", ha detto il primo cittadino, ringraziando le persone che hanno bloccato l'aggressore subito dopo l'attacco, permettendone l'arresto e scongiurando che potesse provocare altre vittime innocenti. Secondo lo Spiegel online, una volta giunto in Germania l'attentatore sarebbe entrato in contatto con gli islamisti. Lo stesso giornale riferisce anche che il 26enne avrebbe avuto gravi problemi psichiatrici e di abuso di sostanze stupefacenti. Nell'attentato di ieri è morto un cittadino tedesco di 50 anni, e delle sei persone ferite, uno è in gravi condizioni.

Dopo l'aggressione il 26enne si è dato alla fuga, ma è stato catturato dalla polizia nei dintorni del luogo dell'attentato dopo essere stato bloccato da alcuni passanti. Secondo il Bild, l'autore dell'agguato è stato visto insanguinato e ammanettato in una macchina della polizia mentre veniva portato via. "È entrato nel supermarket Edeka e ha improvvisamente iniziato a pugnalare la gente" hanno spiegato gli agenti. Sarà ora compito delle autorità tedesche ricostruire le ragioni del folle gesto e capire quale sia stato il "ruolo" della malattia mentale da cui l'aggressore è da tempo affetto.