Qualche settimana fa dagli Stati Uniti è trapelata la notizia che il presidente americano Donald Trump sarebbe molto arrabbiato con Amanda Knox, la giovane finita al centro di una lunga vicenda giudiziaria in Italia dopo l’omicidio della sua coinquilina di Perugia Meredith Kercher ma poi assolta dalle accuse. Il motivo dell’ira del presidente sarebbe legato alle posizioni politiche della ragazza che in più occasioni ha affermato di aver votato per Hillary Clinton anche se lui, durante il processo e la detenzione in Italia, si era schierato dalla sua parte difendendola. Ma quel sostegno di Trump non ha fatto cambiare idea alla Knox che, appunto, quando ha dovuto votare per il successore di Barack Obama ha scelto la democratica Clinton. “Non gli devo la mia lealtà personale”, ha risposto alle critiche la giovane americana.

Knox risponde a Trump in un editoriale – “Donald Trump – ha scritto in particolare Amanda Knox in un editoriale sul Los Angeles Times – mi è stato vicino durante la peggiore crisi e durante il momento più vulnerabile della mia vita, difendendo la mia innocenza quando ero sotto processo in Italia per omicidio. Ora è il presidente degli Stati Uniti e a quanto sembra è molto contrariato con me perché non ho votato per lui. Gli devo la mia lealtà?”.

Trump esortò anche a boicottare l'Italia se la giovane non fosse stata liberata – “Tutti dovrebbero boicottare l’Italia finché Amanda non sarà libera”, aveva scritto su Twitter nel settembre del 2011 l'attuale presidente americano che inoltre in più di una intervista aveva appunto proclamato l’innocenza della ragazza a processo per l’omicidio di Meredith Kercher. Ma Amanda, “irrispettosa” di quel sostegno, prima del voto in più occasioni ha detto di preferire la Clinton e addirittura ha giudicato Trump incapace di governare. In un editoriale la Knox definì Trump “inesperto, disinformato e irresponsabile”.