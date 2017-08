Una nuova vita per Amanda Knox. La ragazza di Seattle sotto processo per l'omicidio della ragazza inglese uccisa nel 2007 a Perugia, Meredith Kercher, è stata scagionata definitivamente nel 2015. Amanda torna a parlare di sé e lo fa annunciando i suoi propositi di matrimonio con il suo fidanzato, conosciuto due anni fa. Dopo il suo rientro negli Stati Uniti, dopo 4 anni di carcere in Italia, Amanda ha iniziato a collaborare con il quotidiano West Seattle Herald, e l'anno scorso è andata a convivere con il fidanzato 35enne Cristopher Robinson. I due stanno progettando di tornare in Italia per una vacanza, perché Amanda vuole fare conti con il proprio passato e rielaboare le esperienze traumatiche vissute soprattuto a Perugia. "Quel posto è per me il meno ospitale del mondo. Ma per me è molto importante superare la mia paura".

Adesso sta scrivendo un libro sulle donne e il sistema giudiziario. Anche per questo vuole intraprendere questo viaggio insieme a Robinson e alla sua famiglia. Ma più di ogni altra cosa sta pianificando di crearsi una famiglia sua e di acquistare una casa. L'unico ostacolo, secondo il suo compagno, è rappresentato dalla loro situazioine finanziaria: "La gente pensa che Amanda sia ricca, ma in realtà gran parte del ricavo del libro sulla sua vicenda, 3,8 milioni di dollari, sono state impiegate per pagare le spese legali che la sua famiglia ha dovuto affrontare".