Dopo l'annosa vicenda dell'omicidio di Meredith Kerchner, per il quale è stata prima condannata e incarcerata e poi assolta in via definitiva con Raffaele Sollecito, non si può dire certo che di Amanda Knox non si sia più parlato. Ora la ragazza statunitense torna di nuovo a far parlare di sé con una decisione inaspettata, rendere pubblico e accessibile a tutti il suo account Instagram aperto nell’aprile del 2015. A renderlo noto è stata lei stessa su twitter. "Cosa sta succedendo? Beh, ho reso pubblico il mio profilo Instagram. Dateci un’occhiata" ha scritto la Knox generando ovviamente subito l'attenzione dei media ma non solo.

In modo particolare sono subito balzati agli occhi i primi scatti della vita privata della donna in cui Amanda compare in una veste fiabesca vestita da Cappuccetto Rosso in un bosco mentre alle sue spalle si aggira un uomo vestito da lupo. La maggior parte degli scatti però raccontano della vita personale della ragazza, in particolare del suo rapporto con l'attuale fidanzato, lo scrittore 29enne Christopher Robinson, col quale di recente ha deciso di andare a convivere dopo alcuni mesi di relazione. I due si vedono sorridenti in diversi scatti, sia in casa che in pubblico, in giro come turisti.

Negli scatti però non mancano riferimenti impliciti alla sua vicenda processuale italiana. In una foto ad esempio si vede la ragazza indossare un maglietta con in bella mostra un disegno di manette e la scritta: "Potrebbe succedere anche a te". Un riferimento abbastanza chiaro alla sua detenzione per l'omicidio della studentessa britannica, avvenuto nella casa che le due ragazze condividevano nel 2007 a Perugia.