Non vuole smettere di stupire Alysia Montano. La mezzofondista statunitense classe 1986 già mamma di un bimbo di 3 mesi, si è resa protagonista di una vera e propria impresa ai Campionati americani di Atletica Leggera. L'atleta di colore, al 5° mese di gravidanza, è arrivata sul traguardo 19 secondi dopo la vincitrice degli 800 metri, gara che rappresenta la sua specialità. Un risultato eccezionale che le ha permesso di battere il suo precedente personale legato alla sua prima gravidanza: nel 2014 infatti la Montano corse sulla stessa distanza in un tempo di 2 minuti, 32 secondi e 40 centesimi. In quell'occasione era addirittura all'ottavo mese e probabilmente questo ha influito, visto che a Sacramento la 31enne ha migliorato di 11 secondi la sua prestazione.

La gioia di Alysia.

Subito dopo la gara, la Montano si è presentata davanti ai microfoni per rilasciare le prime dichiarazioni e soprattutto tranquillizzare tutti sulle sue condizioni di salute, ottimali. L'atleta americana raggiante per il risultato e in compagnia del suo primogenito al fianco ha fatto il punto sulla gara, scherzando sul differente rendimento rispetto alla prima gravidanza: "Mi sento splendidamente. Lo so, ora si dirà che ho corso più veloce di tre anni fa perché ero meno incinta….Io rispondo che oggi si correva con oltre 40 gradi di temperatura percepita".

Una mamma "Wonder Woman"

Per poter gareggiare la 31enne ha dovuto osservare una serie di accortezze. Rimasta all'ombra fino ai minuti immediatamente a ridosso della gara, si è idratata con continuità presentandosi poi al via con un simpatico look e con il pancione bene in vista e una canotta con l'immagine di Wonder Woman. Grande soddisfazione per il risultato ottenuto con una frase che è l'emblema della sua forza di volontà: "Alle volte non conta vincere, ma cominciare un viaggio e vedere fin dove arrivi"