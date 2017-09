«Mi ha salvata, se fossi scesa avrei rischiato di restare fulminata. Ho cercato di capire cosa accadeva, avevo l’acqua che entrava dalla finestra». Michela è un delle tante alluvionate di Livorno. La sua storia parte dal racconto di quella terribile domenica quando a salvarle la vita ci hanno pensato le sue due rottweiler, Fyra e Belfagor. Senza il loro pronto intervento di probabilmente la donna sarebbe rimasta intrappolata in casa, come è accaduto purtroppo alla famiglia Ramacciotti. Oggi Michela vive dai vicini, insieme a Fyra e Belfagor, che le hanno salvato la vita. Ancora si commuove quando ripensa ai terribili momenti e alla prontezza dei suoi animali pronti a rischiare la vita per lei. Tanti sono gli animali purtroppo dispersi a Livorno: cani, gatti, conigli nani, addirittura un pony e un maialino vietnamita. La situazione è sotto monitoraggio. L'Ente Nazionale Protezione Animali (Enpa) di Livorno ha già ritrovato alcuni animali dispersi, molti purtroppo morti come galline oche e conigli.

in foto: Vista dall'alto di Livorno post alluvione

Il racconto

«Ero stata a cena con amici — racconta con commozione Michela — dopo mesi, mi ero rilassata un po’. Sono disoccupata, ho qualche difficolta, invece sabato era stata una bella serata e mi sono addormentata bene. Alle 23.30 già pioveva, avevo messo la tavola di legno alla porta, l’acquastop, e sono andata a dormire senza preoccuparmi troppo, l’allerta era arancione». L'acqua, però, invade il suo appartamento che si trova sotto il livello stradale. Michela dorme profondamente e non si accorge che la situazione sta diventando pericolosa. Ma i suoi cani si. «Ho pensato che ci fosse qualcosa che non andava, ma non avrei immaginato questo. Ho tentato di scendere dal letto, ma Belfagor mi ha agguantato la gamba, e mi ha anche fatto male, e si è lanciata lei. Ho sentito lo “splash”, e non ho capito più nulla».