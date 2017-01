Un lotto di farina manitoba di tipo zero del marchio francese Carrefour è stato ritirato dai supermercati a causa della possibile presenza dell’allergene “soia” non dichiarato in etichetta. Si tratta di un errore non raro: era infatti accaduto proprio lo scorso novembre che un altro lotto della stessa farina fosse stato ritirato dagli scaffali dei supermercati, anche in quel caso per la mancata segnalazione di allergeni sull'etichetta.

Il provvedimento riguarda il lotto L 46/16 di farina manitoba in formato da 1.000 grammi con data di scadenza al 07/2017 e codice EAN 8012666020430. La farina è prodotta e confezionata per Carrefour da Simec spa, che ha successivamente diffuso l’avviso del richiamo. Naturalmente il problema riguarda soprattutto le persone allergiche o intolleranti alla soia, mentre per tutti gli altri il lotto in questione non rappresenta un rischio. Come segnala Il Fatto alimentare, Carrefour si scusa per l'errore e invita i clienti che dovessero aver acquistato il lotto interessato a tornare nei negozi per procedere con la sostituzione del prodotto.