“Sono dovuta rimanere in piedi mentre allattavo il mio piccolo grazie a questo amabile branco di gentiluomini che erano concentrati sui loro bagagli o impegnati a ‘rollare' spinelli. Che schifo”. Un post che non lascia spazio al caso quello pubblicato su Facebook da Bryony Esther, una donna inglese di 32 anni che vive nell'Essex. Nel selfie condiviso sul social network si vede chiaramente la situazione attorno a lei. “Inoltre il ciclista con quella strana bici che continua a sbattermi addosso si è seduto sul posto per i disabili. Per favore, diffondete questa foto, vorrei che le loro madri, fidanzate e mogli possano vedere come si comportano” scrive ancora Bryony, che oltre al piccolo che intendeva allattare, ha altri due figli.

Come era facile ipotizzare, quella foto ha scatenato un mare di commenti indignati e condivisioni su Facebook. La maggior parte ha espresso solidarietà a Bryony, altri però hanno in qualche modo difeso i passeggeri. “Sei sicura che hanno capito che stavi allattando” le chiede un utente. La 32enne ha risposto così: “Non ho chiesto direttamente a loro di farmi sedere, ma hanno visto chiaramente che stavo allattando. E poco prima avevano impedito a mio figlio di cinque anni di sedersi su un posto libero, dicendo che era occupato da un loro amico”. Un altro l’ha invece attaccata: “Le donne dicono che vogliono uguaglianza e vogliono essere trattate come gli uomini, ma poi si sconvolgono quando succede qualcosa di simile. Dalla foto, tra l’altro, mi sembra che il bambino è anche abbastanza grande per esser ancora allattato”.