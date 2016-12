Una donna svizzera di Dietikon, cittadina non distante da Zurigo, è finita sotto processo con le accuse di atti sessuali con fanciulli e atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere ad abusi per aver allattato al seno la figlia fino all'età – certamente non più tenerissima – di sette anni. La mamma – secondo il pubblico ministero – avrebbe fatto attaccare ai suoi capezzoli la figlia non solo nei primissimi anni di vita, ma anche dal 2007 al 2011, quando la bimba aveva tra i 4 e i 7 anni ed era quindi ormai piuttosto grande, facendolo regolarmente per almeno 20 minuti al giorno e senza che la bambina avesse qualche tipo di problema che in qualche misura giustificasse il trattamento.

Il contatto tra madre e figlia è stato definito morboso dalla pubblica accusa e prevedeva, tra le altre cose, che la piccola accarezzasse la'ltro seno della madre durante le poppate. A segnalare l'anomalo comportamento della donna era stato l'ex marito, a sua volta ritenuto colpevole per non averlo impedito.

La vicenda ha creato un animato dibattito nell'opinione pubblica svizzera. Il professore di diritto penale Peter Albrecht ha dichiarato che è teoricamente possibile una condanna della donna, anche se non è facile stabilire se abbia agito così per scopi sessuali. Molti pediatri, tuttavia, hanno preso le difese della madre sostenendo che è del tutto possibile che un bimbo venga allattato anche per un periodo più lungo. "Finché questa modalità va bene per la madre e il bambino, non vi sono obiezioni dal punto di vista pediatrico su un allattamento al seno di un bambino di tre o quattro anni. Più un bambino è grande, tanto più importante è valutare se è nell'interesse di entrambi. È tuttavia impossibile definire un limite di età netto in cui interrompere l'allattamento". Anche l'Associazione Professionale elvetica di consulenza all'allattamento ha preso le difese della dona: "Una madre che allatta il suo bambino di quattro, cinque o sei anni, non è malata o perversa. L'abuso sessuale non avviene attraverso l'allattamento al seno".