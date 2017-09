Un aereo della British Airways, che avrebbe dovuto decollare da Parigi Charles de Gaulle alla volta di Londra Heathrow (numero del volo BA 0303) alle 7:25 è stato bloccato sulla pista dell'aeroporto di Roissy ed evacuato a causa di una non meglio precisata minaccia terroristica. Lo scrive la stampa britannica online.

Il volo BA303 doveva volare tra Charles de Gaulle e Heathrow di Londra. Ai passeggeri è stato ordinato di lasciare l'Airbus A320: tutti sono passati sotto il fiuto dei cani anti esplosivo della polizia che poi hanno esaminato i bagagli. Testimoni hanno dichiarato che era stata fatta una "minaccia diretta", forse da una persona contro l'aereo, ma non è ancora chiaro quale sia stata la fonte della presunta minaccia.

Secondo l'account twitter degli aeroporti parigini, sono in corso controlli supplementari e i passeggeri verranno reimbarcati al più presto. Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico Independent, che cita un passeggero del volo in partenza dal Charles de Gaulle, la polizia ha perquisito tutti i passeggeri. Un portavoce delle British Airways, citato dal giornale, ha dichiarato: "La sicurezza dei nostri clienti è sempre la nostra priorità", aggiungendo che "controlli di sicurezza supplementari sono in corso come misura precauzionale".

E' rientrato l'allarme che ha riguardato il volo della British Airways BA 0303 a destinazione di Londra Heathrow, bloccato all'aeroporto Charles de Gaulle di Parigi Roissy per i timori di una minaccia terroristica. Lo riferiscono i media francesi.