Dall’inizio del 2017 a oggi, in un periodo di circa sei mesi, in Italia sono stati accertati quasi tremila casi di morbillo. Di questi, 180 hanno riguardato neonati sotto l’anno di vita e 237 casi riguardano invece gli operatori sanitari. È quanto emerge dal dodicesimo bollettino settimanale (5-11 giugno) a cura del ministero della Salute e Istituto superiore della Sanità (Iss), nato per monitorare l'epidemia di morbillo in corso in Italia. Dall’ultimo bollettino emerge che il trend dei contagi è decrescente visto l'arrivo dell'estate, ma resta alto se si considera che lo scorso anno, in tutto il 2016, erano stati accertati “appena” 844 contagiati. In particolare, solo nel mese di maggio dello scorso anno i casi registrati di morbillo nel Paese erano stati 82, quest’anno invece – a maggio 2017 – quel numero è quintuplicato dato che i casi registrati sono stati ben 565.

Per quanto riguarda le “caratteristiche” di chi si ammala di morbillo dal bollettino è emerso che l’età media è di 27 anni, che l’89 percento del totale non era vaccinato, che il 6 percento aveva ricevuto una sola dose di vaccino, il 35 percento ha avuto almeno una complicanza, il 40 percento è stato ricoverato e il 15 percento si è recato in pronto soccorso. Diarrea, stomatite, congiuntivite, polmonite, epatite e insufficienza respiratoria sono le complicanze riscontrate più di frequente. Quasi tutte le regioni italiane hanno segnalato dei casi ma quelle maggiormente colpite dall’epidemia di morbillo sono il Lazio, la Toscana, la Lombardia e il Piemonte.

Lo scorso aprile l’Oms ha diffuso dei dati secondo cui il nostro è il secondo Paese in Europa per casi di morbillo. Peggio di noi c’è solo la Romania. Dei 6186 casi registrati in tutta la regione europea da marzo 2016 a febbraio 2017, quelli italiani, 1387, rappresentano da soli oltre il 22 percento del totale. È il numero più alto in Europa secondo appunto solo alla Romania, dove si contano 2702 casi.