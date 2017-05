C'è preoccupazione in provincia di Treviso per la presenza di un'avvenente ragazza che deruba anziani e anziane di orologi e braccialetti dopo averli raggirati. L'ultimo episodio ha visto come vittima una donna ultranovantenne, alla quale la giovane ha iniziando a parlarle dicendole che le ricordava la cara nonnina per poi chiederle di abbracciarla visto che ne sentiva la nostalgia.

L'anziana, sorpresa per la curiosa richiesta, ha accettato ed è stata abbracciata ma si è accorta solo dopo essere tornata a casa che non aveva più la collana che aveva indossato la mattina. Informato di quanto accaduto il sindaco Vicenza Scarpa ha provveduto, già nella mattinata di ieri, a diramare un avviso alla cittadinanza, non solo via internet ma anche con volantini nei bar e nei centri anziani. "È stata segnalata la presenza di persone che utilizzano la seguente tecnica: una giovane donna, di colorito olivastro, scende da un'utilitaria, finge di abbracciarvi e attua un furto con destrezza. I cittadini sono invitati a fare attenzione e, come concordato anche con l'Arma dei Carabinieri, di contattare immediatamente il 112".

La tecnica utilizzata dalla donna è molto efficace: nel giro di pochi secondi riesce ad abbracciare gli anziani e poi a rubare i preziosi che indossano, probabilmente per poi rivenderli nel mercato nero.