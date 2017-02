Allerta massima a Istanbul dove poco fa un uomo è entrato in un ospedale della città turca armato urlando frasi contro i presenti prima di barricarsi all'interno di un ufficio con una pistola che si ritiene carica minacciando di uccidersi. In precedenza alcuni media turchi avevano riferito che l'uomo aveva preso in ostaggio diverse presone presenti all'interno della struttura sanitaria ma il portavoce dell'ospedale, citato dalle agenzie di stampa locali, ha chiarito che tutto il personale è scappato o è stato evacuati dopo l'allarme e ora nel reparto c'è solo la polizia.

Le forze dell'ordine, giunte tempestivamente sul posto dopo l'allarme, hanno completamente circondata l'area isolandola. Intanto sono entrati in azione i negoziatori della polizia che stanno cercando di convincere l'uomo a non uccidersi. Secondo il quotidiano locale Hurriyet, l'uomo armato sarebbe un paziente del reparto di psichiatria dell'ospedale universitario Cerrahpasa di Istanbul, che ospita la facoltà di medicina. In particolare si tratterebbe di un ex poliziotto in cura nella struttura per disturbi mentali. Al momento non si sa quale siano le reali intenzioni dell'uomo e se abbia chiesto qualcosa alle autorità. L'ospedale coinvolto si trova nella parte europea della città turca.