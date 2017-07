Quattro leoni sono scappati dal Kruger National Park, la più grande riserva naturale del Sudafrica. L’ultimo avvistamento dei felini sarebbe avvenuto sabato notte lungo una strada a pochi chilometri fuori dai confini del parco, che è grande circa 20000 chilometri quadrati. Secondo quanto spiegato dai guardiani del Kruger National Park non è ancora chiaro come i quattro leoni, tutti maschi, siano riusciti a fuggire dato che la maggior parte del parco è recintato. Ovviamente i guardiani hanno subito avviato le ricerche con l’aiuto della polizia locale per individuare e catturale gli animali. Intanto, in via preventiva, gli abitanti delle zone della Mara Valley sono stati invitati a una “attenzione extra” ed è stato chiesto loro di fornire ogni tipo di informazione e avvistamento. Un portavoce del parco ha inoltre invitato la popolazione a non avvicinarsi eventualmente ai felini. Il timore in questi casi è che gli animali possano attaccare persone o altri animali. Nella zona intorno al famoso parco ci sono molti villaggi e fattorie con numerosi allevamenti.

La precedente fuga di cinque leoni – Non è però la prima volta che si registra un incidente di questo tipo alla riserva in Africa: lo scorso maggio altri cinque leoni riuscirono nell’intento, ma quattro di questi vennero ritrovati e catturati. Il quinto invece ha fatto perdere le sue tracce.