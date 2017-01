"L'Isis vuole compiere attacchi su larga scala per provocare stragi di massa in Gran Bretagna con armi chimiche". L'allarme è lanciato direttamente dal ministro della Sicurezza britannico Ben Wallace in un'intervista al Sunday Times all'indomani dell'attentato di Capodanno nel nightclub "Reina" di Istanbul. Anche se non è arrivata ancora la rivendicazione ufficiale, sono infatti molti a credere che ci siano gli uomini del Califfato dietro la strage in Turchia.

Wallace ha citato in particolare i report sull'utilizzo di armi chimiche da parte di miliziani Isis in Siria e Iraq e ha riferito che le autorità marocchine hanno bloccato una cellula a febbraio che custodiva sostanze utili per fabbricare una bomba sporca o un veleno mortale. "Purtroppo non hanno alcuna remora morale ad usare armi di questo tipo", ha concluso il ministro, rivelando che le agenzie di intelligence hanno condotto numerose esercitazioni per gestire quello che definisce "l'incubo" del Paese.