Allarme botulismo di origine alimentare in Europa. Diversi i casi segnalati negli ultimi mesi tra Germania e Spagna, tutti legati al consumo di un pesce d'acqua dolce, il rutilo, essiccato e salato. Complessivamente sei casi sono stati segnalati lo scorso dicembre e confermati in laboratorio, mentre lo scorso 4 maggio un nuovo caso è stato segnalato in Germania su un uomo di 53 anni. A renderlo noto è il Centro europeo per il controllo delle malattie (Ecdc) sul suo sito. Da quanto comunicato il paziente, che presenta sintomi compatibili con il botulismo di origine alimentare, rimane in condizioni critiche. La fonte sembra essere la stessa, ovvero il rutilo essiccato e salato, che era stato acquistato lo scorso 29 aprile. Attualmente le autorità tedesche sono al lavoro per capire se quest’ultimo caso sia collegato a quelli registrati a dicembre. Inoltre sempre in Germania, nel sud del Paese, sono in corso delle verifiche su un secondo caso sospetto.

Chi sono le persone maggiormente a rischio – Come hanno spiegato Ecdc ed Efsa in un documento congiunto le persone maggiormente a rischio sono le popolazioni che tradizionalmente consumano questo tipo di pesce essiccato e salato, conosciuto anche con il nome russo vobla e distribuito principalmente nei negozi specializzati in cibo dell'Europa orientale. Invece, per il resto della popolazione, le probabilità sono piuttosto basse. Quando si parla di botulismo alimentare si fa riferimento a una malattia paralizzante provocata da una tossina che è prodotta dal batterio Clostridium botulinum. Il botulismo alimentare può colpire individui di tutte le età e non è trasmissibile da persona a persona. Solitamente i sintomi compaiono rapidamente e provocano annebbiamento della vista, difficoltà di espressione, secchezza della bocca, debolezza muscolare e paralisi.