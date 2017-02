Un pacco sospetto posizionato su una fioriera davanti al Palafiori in Corso Garibaldi a Sanremo ha provocato non poca tensione nell’ultime ore a Sanremo. L’allarme bomba proprio nei pressi della struttura che ospita la Sala Stampa Radio e TV del festival, le manifestazioni collaterali all'evento più importante, in corso Garibaldi, a poche centinaia di metri dal più noto Teatro Ariston.

Sul posto sono immediatamente arrivati Carabinieri e Polizia di Stato che, dopo aver evacuato la zona e impedito ai cronisti che si trovavano all’interno del Palafiori di uscire per ragioni di sicurezza, hanno provveduto a portare il pacco sospetto all’esterno. Sbarrato il passaggio tra via XX Settembre e piazza Colombo.

Nelle operazioni è stato utilizzato un robot in grado di individuare materiale metallico all’interno dei pacchi. Alla fine, gli artificieri hanno accertato che lo scatolone abbandonato in un'aiuola conteneva dei volantini del Festival indirizzati a un giornalista direttore di un quotidiano online locale. Nessun atto intimidatorio, dunque, ma solo una leggerezza che ha allarmato le forze dell'ordine. L’allarme è quindi rientrato.

Nei giorni del Festival (7-11 febbraio) sarà un drone a garantire la sicurezza dell'alto Ad annunciarlo è stato il questore di Imperia, Leopoldo Laricchia, alla presentazione delle misure di sicurezza. "Il drone si alzerà dall'Ariston per arrivare a un centinaio di metri di altezza e trasmettere immagini remotizzate", ha spiegato. "Il drone che sperimenteremo – ha spiegato il commissario capo di Polizia, Francesca Roberto – è un esacottero". Saranno ben 274 le telecamere "remotizzate", e non 120 come le 2016, che garantiranno la sicurezza. Ci saranno poi "uomini camera" che gireranno nei dintorni dell'Ariston e che potranno effettuare pedinamenti, inviando le immagini alla centrale operativa.