Il grande freddo e l’influenza hanno portato in tutti gli ospedali italiani un picco di ricoveri con il conseguente allarme per la raccolta del sangue. Medici e infermieri sono alle prese con la mancanza di sacche di plasma, mentre l’Avis ha già fatto scattare il piano di “raccolta straordinaria”. Mancano infatti 2600 sacche negli ospedali e le regioni in cui è maggiore la difficoltà, sono Abruzzo, Toscana, Campania, Basilicata, Liguria, Umbria, Marche, Lazio, Puglia, fa sapere il direttore del Centro nazionale sangue Giancarlo Maria Liumbruno.

Le cause dell’emergenza sangue, come accennato, arrivano da più fronti. Innanzitutto è il maltempo di questi giorni che ha reso assai più difficoltoso il normale trasporto del sangue. In questo periodo, come di consueto, c’è il problema del picco di influenzati (due milioni e mezzo di casi), che coinvolge anche numerosi donatori. Lo stato di emergenza è quindi serio, come dichiara il presidente dell’Avis Vincenzo Saturni, “L’effetto trascinamento è garantito. Lo abbiamo già visto quando c’è stato il terremoto in Centro Italia, lo stiamo vedendo in questi giorni di allarme per carenza di sangue legata all’effetto combinato di gelo e influenza. I nostri iscritti rispondono, ma soprattutto arrivano molti aspiranti donatori pronti a entrare nel nostro esercito”.

Chiunque voglia può dare il suo contributo (4 trasfusioni all’anno, 450 millilitri di sangue l’una) contattando il numero verde 800261580 per mettersi in contatto con una sede Avis, 3.400 in tutta Italia. In Italia servono 8.700 emocomponenti al giorno per curare 1.700 malati cronici, ai quali occorrono quotidianamente massicce dosi di sangue. Noi ce la stiamo mettendo tutta con i nostri per tamponare l'emergenza. E cerchiamo dunque di allargare il giro di chi dona anche ‘approfittando' della situazione critica – spiega Saturni a Tgcom24-. Il donatore occasionale può servire, ma alla lunga non è funzionale alle esigenze della sanità. E' grazie ai nostri soci, un milione e 300mila persone (a cui si aggiungono i 400mila di altre associazioni), che sappiamo a chi rivolgerci per rintracciare il gruppo sanguigno richiesto, che può variare da momento a momento, da caso a caso".