"Sarebbe meglio se le donne vestissero con una gonna e una graziosa scollatura". E' questo l'invito inviato via mail alle studentesse laureande in Medicina dalla Libera Università di Bruxelles (Ulb). Un "consiglio" da cui l'ateneo si è immediatamente dissociato, ma che nel frattempo ha suscitato profonda indignazione e fatto il giro d'Europa. L'iniziativa sarebbe stata intrapresa da un membro del gruppo comunicazione dell'università belga, che era stato incaricato a diffondere un invito per le consegne delle lauree. L'addetto, senza condividere il contenuto goliardico ma sessista della mail, ha finito per mettere in imbarazzo l'ateneo, costretto a prendere le distanze. "È una cosa del tutto fuori luogo", ha dichiarato un portavoce della Ulb alla stampa belga. Anche il preside della facoltà di medicina Marco Schetgen, dopo aver fatto le necessarie verifiche, ha confermato che non si trattava di uno scherzo né, tanto meno, di un tentativo di hackerare la casella di posta elettronica dell'università: "La mail è effettivamente partita dalla nostra segreteria ed è in corso un accertamento per capire esattamente come sia stato possibile. A scriverà è stata quasi con certezza una donna perché in segreteria sono tutte donne", ha spiegato il preside dicendosi sorpreso dell’accaduto.

Il bizzarro invito ha provocato ovviamente l'indignazione delle studentesse, che a centinaia hanno protestato – soprattutto sui social network – contro un messaggio definito sessista. Dopo una vera e propria sollevazione popolare, l'università si è scusata pubblicamente, inviando una mail di scuse a tutti e tutte.: "Il contenuto di quella mail è contrario ai nostri valori"