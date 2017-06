In Iraq dodici miliziani dell'Isis sarebbero rimasti uccisi nel corso di una festa per un aspirante kamikaze. Una “festa di addio” all’aspirante attentatore suicida – durante la quale al kamikaze vengono resi gli onori da parte degli altri jihadisti – che però si è trasformata in una strage tra gli stessi uomini del Califfato. A quanto pare, infatti, la cintura esplosiva dell’aspirante attentatore è saltata in aria per errore. E appunto nell’esplosione non voluta sarebbero morti dodici uomini. Fonti della sicurezza hanno detto che l'episodio è avvenuto ieri sera in una fattoria a Makhisa, non lontano dalla città di Baquba, una sessantina di chilometri a nord-est della capitale Baghdad. L'aspirante kamikaze si sarebbe dovuto far saltare in aria nella stessa Baquba, capoluogo della provincia di Diyala. Per un errore la carica che avrebbe dovuto utilizzare per l’attentato è esplosa durante quella che le fonti hanno descritto come una “festa del sangue”.

Continua la battaglia a Mosul – Intanto, sempre in Iraq, le forze governative hanno respinto nelle ultime ore un tentativo di controffensiva dei jihadisti dell'Isis ancora trincerati nella città vecchia di Mosul, secondo quanto riferisce la cellula militare per l'informazione. Usando diversi kamikaze, i miliziani dell’Isis hanno cercato di aprirsi la strada e riprendere i quartieri di Al Tanak, Ragem Hadid e Yarmouk, recentemente conquistati dall'esercito iracheno. Ma sono stati respinti dalle forze di terra grazie anche al sostegno aereo degli elicotteri. Si calcola che alcune centinaia di jihadisti stiano ancora resistendo in un'area non più grande di 2,5 chilometri quadrati, dove sarebbero ancora intrappolati circa 50000 civili.