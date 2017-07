Nove mila dollari la base di partenza. È la cifra stabilità da Nate D. Sanders Auction da cui comincerà l'asta fissata per un disegno di Donald Trump, il presidente americano che nel 2005 realizzò per beneficienza uno schizzo. Oggetto della rappresentazione, non propriamente un capolavoro, lo skyline di New York che in buona parte deve la sua configurazione proprio all'attività di costruzione della famiglia Trump. In calce al prezioso disegno, una firma d'autore realizzata con pennerello dorato. Chi se lo aggiudicherà potrà dire di avere in casa un dipinto presidenziale.

Realizzato con una certa fretta, a giudicare dalla linea del disegno. Come oggetto, la visione della Grande Mela, dove a campeggiare al centro è un profilo minimalista dello skyline di Midtown. Al centro un grattacielo che svetta diverso dagli altri, con in cima una sorta di corona e il fiume Hudson che scorre in basso.

Trump lo disegnò nel 2005, in pieno successo del suo reality show, "The Apprentice", in occasione di un evento di beneficenza. La casa d'aste garantisce che il pezzo è "molto raro e in ottime condizioni". Il nome del venditore è sconosciuto.