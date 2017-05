Dopo l'Emilia-Romagna e il comune di Trieste, anche la Regione Puglia a breve potrebbe approvare la legge che sancisce l'obbligo vaccinale legato all'iscrizione dei bambini all'asilo. La proposta di legge è stata presentata da un numeroso gruppo di consiglieri regionali pugliesi e dovrebbe essere discussa in Aula già durante la prossima seduta. La legge mira a introdurre sostanzialmente "un sistema di controllo sull'obbligo vaccinale vietando l'accesso alle strutture che offrono servizi educativi, pubblici e privati per i minorenni che non hanno adempiuto agli obblighi, fatti salvi i casi di esenzione per accertati pericoli concreti per la salute". I consiglieri regionali, infatti, ritengo le vaccinazioni "un fondamentale intervento di sanità pubblica, rappresentando un presidio medico preventivo per la salute dei minori": "Il sistema delle vaccinazioni ha consentito negli ultimi decenni una rilevante diminuzione del numero di patologie gravi, della mortalità dei minori vaccinati e delle forme di disabilità infantile. Nel valorizzare tali pratiche frutto di evidenze scientifiche, sottoposte reiteratamente al processo di conferma, il progetto legislativo mira a rendere cogente ciò che dalla normativa vigente è previsto come obbligatorio".

La discussione nella prossima seduta del consiglio regionale è stata chiesta da tutti i consiglieri regionali proponenti, ovvero Fabiano Amati, Ernesto Abaterusso, Sergio Blasi (tutti del Pd) e Sabino Zinni (Emiliano Sindaco di Puglia), con i colleghi che hanno sottoscritto successivamente la proposta: Domenico Damascelli, Andrea Caroppo, Francesca Franzoso e Nino Marmo (Forza Italia), Michele Mazzarano, Donato Pentassuglia, Ruggiero Mennea, Marco Lacarra e Paolo Campo (tutti del Pd) e Napoleone Cera (Popolari).

Qualche settimana fa, però, durante la campagna elettorale per le primarie del Partito Democratico, il governatore della Regione Puglia e candidato alla segreteria Pd, replicando alle domande di alcuni genitori contrari all'obbligo vaccinale infantile, aveva sostenuto che nel programma regionale non era presente l'intenzione di vietare l'accesso a scuola ai bambini non vaccinati, sottolineando comunque la possibilità per i consiglieri di proporre leggi sul tema: "Per buona informazione di tutti gli utenti di questa pagina preciso che non rientra nel programma di governo della Regione Puglia vietare l'accesso a scuola dei bambini che hanno scelto di non effettuare vaccinazioni obbligatorie. Ció non impedisce ai consiglieri regionali di presentare disegni di legge difformi dal programma di governo. Preghiamo dunque tutti gli utenti interessati alla questione di non riempire di spamming questa pagina".