L’ultimo, nuovo tentativo mediazione tra Alitalia e sindacati si è chiuso ancora una volta in maniera fallimentare. Si va quindi verso lo sciopero, probabilmente a febbraio, forse il 23. Il ministero del Lavoro ha reso noto che "le parti si sono ampiamente confrontate, ma il dicastero ha registrato l'impossibilità di arrivare a una soluzione conciliativa e invita le sigle sindacali a ridurre al minimo i disagi per l'utenza". La riunione tra le parti al ministero del lavoro ha fatto seguito alla prima fase della procedura di raffreddamento della vertenza sulla compagnia aerea , che era stata tentata in una sede aziendale il 20 gennaio, senza risultato.

I motivi dello scontro di Alitalia coi sindacati.

I punti di discussione – che rappresentano anche i motivi per cui i sindacati Fit Cisl, Filt Cgil, Uiltrasporti e Ugl trasporti intendono proclamare lo sciopero – sono: piano industriale, disdetta del contratto collettivo di lavoro, violazione del contratto e accordi. A questo punto, l'amministratore delegato, Cramer Ball, nei prossimi giorni dovrà presentare al governo un nuovo piano di rilancio comprensivo di un accordo di massima coi dipendenti per non incassare un nuovo ‘no’ dell'esecutivo guidato da Gentiloni ad ammortizzatori sociali e sostegno sulle nuove norme che regolino la continuità territoriale in Calabria e sullo scalo milanese di Linate. In caso contrario sarà sciopero. Come detto, la data più probabile è quella del 23 febbraio: sono infatti già in programma due proteste di 24 ore del personale Alitalia, uno proclamato dal Cub trasporti e l'altro (solo del personale navigante) proclamato da Anpac, Anpav e Usb.

Ryanair raddoppia a Malpensa

Nel frattempo Ryanair estende sempre più la sua presenza in Italia, con sette nuove rotte dall’aeroporto di Malpensa verso Alicante e Valencia in Spagna, Eindhoven in Olanda, Katowice in Polonia, Liverpool in Gran Bretagna, Lamezia Terme (Catanzaro) e Palermo, rispetto alle 9 operate dal dicembre 2015, portando il totale a 16, con 1,7 milioni di passeggeri in più, per cui si arriva a un totale di 3,2 milioni di persone.

Ad annunciarlo è stato l’ad della compagnia irlandese, Michael O'Leary, che ha quantificato in "1,3 miliardi di euro" gli investimenti in Italia per quest'anno. "Siamo i numeri uno in Italia e in altri Paesi europei" ha detto il manager elencando i “27 aeroporti serviti, le 16 basi operative (l'ultima è Napoli) con 400 rotte e 36 milioni di clienti l'anno, in grado di generare 27mila posti di lavoro”, calcolati secondo le stime di Aci (Airport Council International).