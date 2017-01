Una spending review da 160 milioni di euro già nel 2017 per la compagnia di bandiera italiana. A prevederli è il “piano di drastica riduzione dei costi”, che non riguardano il costo del personale, già avviato dalla società, annunciato dall'amministratore delegato di Alitalia, Cramer Ball, nel corso della riunione del consiglio di amministrazione tenutosi ieri a Roma sotto la presidenza di Luca Cordero di Montezemolo, durante il quale è stata svolta "un'approfondita analisi dei punti chiave del piano industriale della Compagnia aerea". E’ probabile che il futuro di Alitalia sia molto più simile a quello delle compagnie low cost che all’antica compagnia di bandiera che fu. Tra i primi provvedimenti ci sarà probabilmente un ulteriore taglio alle rotte più lunghe, oltre ai contratti di leasing aereo, fornitori e partner commerciali.

Secondo quanto riporta il comunicato, i vertici dell'azienda hanno "preso atto" che il bilancio del primo trimestre 2017 è "in linea" con le previsioni del piano. E ancora il cda e i soci di Alitalia hanno poi "confermato all'unanimità il loro pieno impegno a sostenere il management nel raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano di rilancio". E’ stata poi confermata, nero su bianco, la nomina di Roland Berger e KPMG quali consulenti esterni – il primo advisor industriale, il secondo advisor finanziario – che avevano già iniziato a lavorare per dare una valutazione indipendente sul piano di rilancio preparato dall'a.d e dal management della compagnia. "Il Consiglio di Amministrazione e i soci hanno infine confermato all'unanimità il loro pieno impegno a sostenere il management nel raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano di rilancio", conclude il comunicato. Il cda ha poi rinnovato “il pieno sostegno ai manager”, si legge nella nota, dopo che per giorni erano girate voci di una sostituzioni dei vertici.