È di qualche giorno fa l’intervento in inglese di Angelino Alfano, in una sessione di lavoro alle Nazioni Unite, che aveva dato luogo a un’altra “strana” polemica, avente per oggetto la conoscenza della lingua inglese di un esponente del nostro Governo. Dopo i meme sull’inglese di Renzi, erano cominciati a circolare alcuni spezzoni degli interventi passati di Alfano e finanche un intervento in Parlamento, a opera del senatore leghista Candiani, in cui si criticava fortemente la scelta di Gentiloni per gli Esteri, proprio in relazione a una presunta non conoscenza della lingua inglese.

Ospite nel salotto di Lucia Annunziata, durante la trasmissione In Mezz’ora, Alfano ha replicato duramente: “Certo che all'Onu ho parlato in inglese, come ho fatto senza problemi per decine di bilaterali, interventi pubblici e dibattiti con domande e risposte. Ho parlato in inglese persino alla London School of Economics”. “Siccome sono un ragazzo concreto”, ha proseguito poi il ministro degli Esteri, “mi piego al provincialismo italiano ed entro in una polemica da sfigati, ribadendo che io l’inglese lo so parlare”. Poi una mezza battuta: “La verità è che ogni tanto occorre ricordare che siamo un grande Paese, i nostri diplomatici studiano e si preparano, mentre molti ambasciatori di altri paesi qui non sanno una parola di italiano”.