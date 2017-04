Una ragazzina di 12 anni, Alessia Cintura, è morta annegata questo pomeriggio sulla spiaggia di Campofelice di Roccella, in provincia di Palermo. Secondo una prima ricostruzione la vittima era con altri amici e compagni di scuola che avevano organizzato una scampagnata senza i genitori. Indotta dalla giornata di sole, la ragazza si è messa in acqua ma è stata sopraffatta dalle onde e trascinata al largo. I compagni, che l'hanno vista annaspare in acqua, hanno cercato di soccorrerla poi hanno dato l'allarme. Quando qualcuno è riuscita a trascinarla a riva era già morta. Neppure i soccorritori del 118 sarebbero riusciti a salvarla. I carabinieri sono così intervenuti, piantonando il corpo, mentre del caso si interesserà la procura di Termini Imerese.