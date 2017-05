Affare fatto! Alessia Berlusconi, figlia di Paolo e nipote dell'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, è riuscita ad acquistare uno degli chalet di Forte dei Marmi – celebre località turistica della Versilia – per un solo euro. Proprio così: malgrado, come è noto, non provenisse da una famiglia in "bancarotta" la nipote dell'ex premier ha acquistato per la cifra irrisoria il Bagno Alcione dalle mani di un ex imprenditore chimico conciario. Nell'accordo tuttavia c'è altro: Alessia, presidente della casa editrice de Il Giornale, dovrà saldare anche i due milioni di euro di debiti con le banche che ha ereditato dalla precedente gestione del locale. A diffondere la notizia è stato il quotidiano Il Tirreno attraverso il sito specializzato "Finanza dietro le quinte" confermandola con l'avvocato della famiglia venditrice, Lucilla Matassini.

Il proprietario del Bagno Alcioni fino ad ora era Bruno Lepori, imprenditore attivo nel settore dei prodotti chimici per la conceria, che ha tentato anni fa di investire nel turismo con scarsa fortuna e accumulando debiti su debiti fino alla messa in liquidazione dello chalet, che secondo gli esperti in epoche più fortunate avrebbe potuto fruttare milioni di euro. Alessia Berlusconi da qualche settimana – e la conferma arriva anche dalla sua pagina Facebook – ha rilevato alla cifra simbolica di un euro il 100% delle quote della società impegnandosi a farsi carico dei due milioni di euro da restituire alle banche.

Secondo indiscrezioni il Bagno Alcione in futuro potrebbe essere trasformato in uno dei punti di riferimento della Versilia con la ristrutturazione affidata a un architetto di prestigio internazionale.