Dramma nel pomeriggio di venerdì in un'abitazione di Casale Monferrato, in provincia di Alessandria. Un uomo di 49 anni ha improvvisamente aggredito la sua ex compagna uccidendola a coltellate nella sua abitazione dove si era recato per parlare. La vittima è una 48enne di origini romene, Elena Seprodi, lasciata esanime in una pozza di sangue nel suo appartamento. L'aggressore è il suo ex, Kujtim Hasanaj, fermato poco dopo dagli agenti di polizia municipale che erano poco lontani perché stavano tenendo un corso proprio davanti all'abitazione dove è avvenuto il delitto.

I vigili hanno sentito le grida della donna e sono accorsi, trovandosi di fronte alla macabra scena. Per la donna inutili i soccorsi allertati dalla municipale. L'uomo non ha tentato di scappare e non ha opposto resistenza all'arresto, era seduto accanto al cadavere della donna e si è fatto ammanettare dai carabinieri, giunti subito dopo la chiamata della polizia locale.

Secondo le prime notizie, la coppia, che aveva un figlio, era separata da qualche tempo ma erano frequenti tra i due i litigi per vecchi rancori e per questioni economiche. L'ennesima lite questo pomeriggio verso le 14.30 forse per il pagamento di alcune bollette della casa intestata a lui ma dove da qualche tempo abitava solo lei. Al culmine della discussione, però, l'uomo avrebbe afferrato un coltello da cucina colpendo la ex compagna fino a ucciderla.