Un imprenditore 60enne di Alessandria è stato arrestato per sfruttamento della prostituzione minorile. Stando alle ricostruzioni de La Stampa, l’uomo adescava tramite Facebook studentesse ancora minorenni, allieve delle scuole superiori della città piemontese, proponendo loro prestazioni sessuali in cambio di somme di denaro e regali. Le indagini – di competenza della procura distrettuale di Torino- sono in corso e le autorità non hanno ancora rivelato alcun dettaglio sulla vicenda. Per il 60enne è scattato l'ordine di custodia cautelare e ieri è stato portato in carcere. Sui dettagli dell’arresto dell’imprenditore il suo legale, l’avvocato Giuseppe Lanzavecchia di Alessandria, non rilascia dichiarazioni: “Non dico nulla. Ogni dichiarazione in questo momento sarebbe inopportuna. Sono in corso indagini molto delicate”.

Sul social network, l’anziano si presentava come "uomo maturo, facoltoso, brillante e disposto a regali interessanti". Gli incontri con le ragazze avvenivano in alberghi della zona: l'uomo pagava fino a 600 euro in base al tipo di prestazione. Le indagini sarebbero partite a seguito delle segnalazioni di alcuni insegnanti: insospettite per le ingenti somme di denaro – apparentemente ingiustificate – in possesso di alcune allieve, avrebbero fatto scattare i controlli. L'indagine è seguita dalla magistratura del capoluogo piemontese e l'arresto è stato eseguito dagli agenti della questura.