È sparita da ormai dieci giorni, senza lasciare alcuna traccia. Dal 3 agosto scorso la 51enne Margherita Sias è scomparsa nel nulla da Acqui Terme, comune in provincia di Alessandria. Di ritorno da un viaggio in Sardegna, la sua terra d'origine, la donna ha dapprima trascorso una notte a casa della zia e poi è definitivamente scomparsa, allontanandosi per giungere nella casa di Monastero Bormida, dalla quale era stata sfrattata. Secondo una prima ricostruzione, la donna da Monastero Bormida avrebbe dovuto fare ritorno quella sera stessa ma è proprio da quel giorno che è scomparsa senza lasciare alcuna traccia. Nei giorni scorsi i carabinieri hanno ricevuto una segnalazione, appurando però che si trattava solamente di una banale somiglianza. I famigliari, dopo gli appelli su Facebook e la segnalazione della scomparsa alla trasmissione televisiva di Rai Tre ‘Chi l'ha visto?', hanno organizzato un gruppo di ricerche per battere a fondo la zona. Il cellulare della donna risulta spento da giorni. Secondo quanto si apprende, la donna soffre di una grave forma di depressione sorta in seguito alla perdita del figlio a causa di un incidente stradale.