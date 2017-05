Una donna di quarantanove anni, Cristina Minetti, è morta nella serata di ieri nell’Alessandrino probabilmente a causa di uno shock anafilattico causato dalle punture delle api di un’arnia. La tragedia si è consumata a Spigno Monferrato, nella zona di Acqui Terme. La quarantanovenne, che viveva a Vesime (Asti), era in compagnia del marito quando è stata avvicinata da uno sciame di api. In particolare, in base a una prima ricostruzione, la donna stava spostando delle arnie e improvvisamente è stata punta da alcuni degli insetti. Subito è stata soccorsa dal personale sanitario del 118 ma per lei non c’è stato nulla da fare: la donna è morta infatti poco dopo l’arrivo al pronto soccorso di Acqui Terme.

Una violenta e repentina reazione allergica ha ucciso in poco tempo la donna – L’esatta dinamica del drammatico incidente è ancora da ricostruire ma dai primi accertamenti sanitari sembra appunto che il decesso della donna sia stato originato da una repentina e violenta reazione allergica alle punture delle api. I funerali della donna saranno celebrati domani alle 15.30 presso la parrocchia di Vesime.