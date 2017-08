Era stato accusato dalla ex moglie e madre del figlio di aver abusato del piccolo di 5 anni, ma dopo l'allontanamento di donna e bimbo non erano stati trovati riscontri, così gli assistenti sociali avevano fissato e organizzato nuovi incontri tra l'uomo e il piccolo. Proprio durante uno degli appuntamenti, però, l'uomo sarebbe tornato a molestare il bambino di 5 anni durante gli incontri in comunità. La terribile storia di violenza arriva da Alessandria dove i carabinieri hanno arrestato un panettiere 31enne in flagranza di reato.

L'uomo già un anno fa era stato denunciato dalla mamma del piccolo dopo che questi le aveva confidato le attenzioni particolari e morbose che il papà gli riservava. La donna era stata così allontanata da casa insieme al piccolo in attesa delle verifiche che però non hanno portato a nulla. Alcune settimane fa infine le autorità hanno autorizzato alcuni incontri di poche ore tra padre e figlio allo scopo di verificare la possibilità di ricomporre un rapporto familiare.

Dopo i primi due incontri, però, il bambino ha di nuovo parlato alla madre delle molestie che subiva dal genitore così per l'appuntamento successivo, concordato con madre, assistenti sociali e magistratura, i carabinieri soni rimasti in allerta cogliendo sul fatto il 31enne. L'uomo, vistosi scoperto, avrebbe ammesso le proprie responsabilità ed è stato così arrestato e condotto nel carcere di Alessandria.