in foto: Una bici riversa sull'asfalto (foto di repertorio)

Si chiamava Giancarlo Zanin il 60enne di Voghera (Pavia) deceduto dopo essere stato investito da un’auto lungo la statale Tortona-Voghera. L’incidente è avvenuto intorno alle 9 e 45 del 7 maggio nel territorio di Pontecurone, provincia di Alessandria. Nonostante l’intervento dei sanitari del 118, per l’elettricista 60enne della Cameron di Voghera non c’è stato nulla da fare. L’uomo è morto sul colpo dopo aver fatto un volo di oltre due metri ed essere atterrato in un campo adiacente alla strada ma più in basso rispetto al livello della carreggiata.

Alla guida della Fiat Punto che ha tamponato e ucciso il ciclista, c’era S.G., un 25enne di origini indiane residente a Casei Gerola. Dopo l’impatto, l’auto è finita fuori strada è si è ribaltata più volte, causando ferite lievi per il guidatore, che è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Tortona.

I precedenti.

Purtroppo, quello di Pontecurone è solo l'ennesimo caso in una lista già lunga. Soltanto lo scorso 4 maggio un ciclista era stato travolto e ucciso da un camion in provincia di Brescia. Il 24 aprile, le strade molisane avevano assistito a due incidenti separati ma avvenuti a breve distanza: in ambo i casi, un'auto aveva investito un ciclista. Solo uno dei due si è salvato.

Due giorni prima, un furgone aveva travolto il noto ciclista marchigiano Michele Scarponi, 37 anni, che quest'anno avrebbe dovuto guidare il team Astana durante il Giro d'Italia. Secondo i dati 2015 dell'Istat, in Italia c'è un morto in sella ogni 35 ore.