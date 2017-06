Tragico ritrovamento nella mattinata di giovedì a Rosignano Monferrato, in provincia di Alessandria. All'interno di un'abitazione, una cascina in località San Martino di Rosignano, infatti, è stato rinvenuto in una pozza di sangue il corpo senza vita di un medico di 47 anni. La vittima è Andrea Juvarra, che svolgeva servizio come medico d'urgenza al pronto soccorso all'ospedale di Casale Monferrato, sempre nell'Alessandrino.

A lanciare l'allarme sono stati i colleghi dell'uomo che, non vedendolo arrivare al lavoro per il suo turno, si sono insospettiti e poco dopo le 9.30 di oggi hanno avvertito la compagna. infine la macabra scoperta del cadavere riverso in casa e la chiamata ai servizi di emergenza e alle forze dell'ordine. Sul posto son subito giunti i carabinieri della Compagnia di Casale Monferrato e subito dopo i loro colleghi del Nucleo operativo di Alessandria.

Sull'episodio è stata avviata subito una indagine da parte della Procura della Repubblica di Vercelli. Le indagini sono appena iniziate ma si sospetta possa trattarsi di un omicidio. Secondo indiscrezioni, infatti, pare che la vittima abbia ferite da arma da taglio in un fianco e abbia perso molto sangue. Sul posto anche i Reparti scientifici del Ris per i rilievi del caso.