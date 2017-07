Un ragazzo di 21 anni è stato abbandonato in auto dagli amici che erano andati a fare shopping: è accaduti a Serravalle Scrivia – in provincia di Alessandria – dove il personale di vigilanza dell’Outlet e gli agenti di polizia municipale hanno soccorso un giovane di 21 anni chiuso accidentalmente in una Audi A 3, lasciata sotto il sole torrido e diventata un vero e proprio "forno". Il gruppo di amici è arrivato domenica mattina da Chamonix, Francia, per approfittare dei saldi nel centro commerciale.

Uno dei tre tuttavia si era addormentato e i compagni, per non svegliarlo, hanno deciso di lasciarlo adagiato sul sedile posteriore, ignorando probabilmente che le chiusure centralizzate della vettura non consentono di aprire le portiere dall’interno e neppure di abbassare i finestrini. Svegliatosi intorno a mezzogiorno, il ragazzo francese, già visibilmente accaldato, ha iniziato a gesticolare, per attirare l’attenzione di qualche passante. La temperatura all'interno dell'auto infatti era diventata veramente insopportabile.

Ad accorgersi di lui è stato il personale di sorveglianza che ha dato l’allarme. Sul posto sono arrivati vigili e ambulanza. Viste le condizioni del ragazzo, paonazzo in volto, agli agenti non è rimasto altro che frantumare il vetro per consentire al giovane francese di essere soccorso e reidratato.