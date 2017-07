Un bimbo di 10 anni è morto annegato in un fiume nel Parco delle Capanne di Marcarolo, nel Comune di Bosio, in provincia di Alessandria, nell'Appenino tra Piemonte e Liguria. Il bambino era in compagnia di un gruppo di coetanei, tutti stavano partecipando a una colonia estiva. Stando a una prima ricostruzione dell'incidente, il piccolo era seduto su una roccia a bordo di una pozza, quando il masso ha improvvisamente ceduto trascinandolo nell'acqua e impedendogli di risalire in superficie per respirare. Si chiamava Leonardo Pecetti, era nato e viveva a Roma.

Purtroppo sul luogo dell'incidente non vi era nessuna copertura telefonica: alcuni presenti si sono dovuti spostare in una zona da cui è stato possibile chiamare i soccorsi e sono stati messi in contatto con la centrale operativa di Torino del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (Cnsas Piemonte) che sul posto ha inviato un'eliambulanza del 118. Il tecnico di elisoccorso e l'equipe medica a bordo purtroppo non sono stati in grado di spostare il masso e liberare il bimbo. Solo in seguito all'arrivo dei vigili del fuoco e di una squadra a terra del Cnsas Piemonte, dopo molte ore di lavoro, si è riusciti a estrarre il bambino per il quale, tuttavia, non c'era più nulla da fare. Ora la salma si trova nell'obitorio di Novi Ligure. Gli ospiti della colonia erano arrivati la scorsa settimana in Piemonte. A gestire la settimana di vacanza nel segno dell'escursionismo è l'associazione "Intorno al melo".