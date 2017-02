Proprio mentre a sinistra il Partito Democratico è scosso dalla scissione paventata da alcuni membri della cosiddetta minoranza dem, a destra l'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno e l'ex ministro della Salute Francesco Storace hanno formalmente fondato insieme un nuovo movimento politico: il Movimento nazionale per la sovranità. Prendendo a modello le politiche protezionistiche del presidente degli Stati Uniti Donald Trump e l'impianto ideologico del movimento britannico che lo scorso giugno ha portato il Regno Unito alla Brexit e, dunque, alla prossima uscita della Gran Bretagna dall'Unione europea, Storace e Alemanno hanno deciso di fondere i propri ex partiti politici, Azione Nazionale e La Destra, per costituire un nuovo movimento capace di unire sotto un unico cappello le istanze della destra sovranista, ovvero la lotta all'Unione europea e la battaglia contro l'accoglienza indiscriminata dei migranti che approdano sulle coste italiane.

Nei programmi di Storace e Alemanno sicuramente è presente l'intenzione di allargare questo nuovo polo ai partiti di destra e centrodestra già presenti nell'agone politico italiano, ad esempio la Lega Nord di Matteo Salvini e Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni. “Lancio un appello chiaro alla Lega di Matteo Salvini e a Fdi di Giorgia Meloni per fare questo polo sovranista e affrontare insieme le battaglie. Guai a chi si tira indietro”, ha dichiarato Gianni Alemanno, eletto segretario del nuovo movimento.

Sostanzialmente la destra sovranista di Alemanno e Storace ha come obiettivo primario la fondazione di un soggetto politico capace di risultare determinante in termini di voti alle prossime elezioni politiche e proprio per questo motivo per sua natura tende a voler essere inclusivo e mira a raggruppare tutti i soggetti politici di destra esistenti nel panorama politico italiano. “Vogliamo fare in modo che con le primarie si scelgano leader e orientamenti di fondo in base a un perimetro comune. Se lo facciamo, e non mi sembra difficile, tra un anno vinciamo le elezioni e salviamo l’Italia”, ha spiegato Alemanno. “Il movimento per la sovranità dovrà rappresentare la speranza di unità per quel popolo di destra disperso in una diaspora senza fine”, ha chiarito ulteriormente il presidente del nuovo movimento, Francesco Storace, ribadendo: "Le primarie sono inevitabili. Silvio Berlusconi se ne convinca".

Nel corso delle ore successive alla formale fondazione del nuovo polo politico, dalla Lega Nord è arrivata una timida apertura: "Possiamo fare strada assieme, dobbiamo farla perché ce lo chiede la storia. Ma dobbiamo farlo nella chiarezza. Lo diciamo ad Alemanno e Storace e a Berlusconi. Senza chiarezza non c’è rispetto per il popolo", ha dichiarato l'ex capogruppo del Carroccio Giancarlo Giorgetti. "Il Polo Sovranista saprà essere parte integrante di un centrodestra che possa candidarsi a governare il Paese. D'altronde, il tratto di strada comune vissuto con molti dei partecipanti ai vostri lavori, e in particolare il qualificato apporto di Gianni Alemanno e Francesco Storace ai governi che ho avuto l'onore di presiedere mi autorizzano a pensare che al di la delle legittime distinzioni, si possa costruire insieme un progetto serio e credibile di centrodestra per fare uscire il nostro Paese dalla crisi nella quale la sinistra lo ha trascinato", ha invece commentato l'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi.