Alcuni iscritti del Movimento 5 stelle hanno deciso di impugnare lo Statuto e il Regolamento del movimento davanti a un giudice, rappresentati dall'avvocato Lorenzo Borrè. In qualità di rappresentate legale dell'associazione M5s dal 2009, sarà chiamato a rispondere Beppe Grillo. Per Statuto e Regolamento verrà anche chiesta al Tribunale la sospensione cautelare.

L'atto di citazione verrà notificato domani al cofondatore del M5s, poi verrà depositato in Tribunale. Nel giro di un paio di mesi, i giudici potrebbero anche decidere per la sospensione. Ciò a cui mirano i ricorrenti è l'annullamento in toto del nuovo regolamento del M5s, poiché adottato in violazione delle regole del codice civile per le modifiche statutarie. In questo modo si vuole "restituire all'assemblea la sua funzione sovrana".

Secondo i ricorrenti, Grillo avrebbe modificato lo Statuto e approvato il Regolamento con una votazione non assembleare, come espressamente previsto dalla legge, e senza aver raggiunto il quorum richiesto per le modifiche statutarie – che è del 75%. Ma c'è di più: sarebbe stata anche violata la norma che prevede che tutti gli iscritti vengano chiamati a votare. Secondo l'avvocato Borré, infatti, "alcuni iscritti, pur non essendo espulsi, non sono stati convocati al voto ed hanno trovato il loro account per votare disabilitato mentre sono stati esclusi tutti gli iscritti dopo il 31/12/2015". Infine, altri nodo sono la "norma in bianco" sul nuovo regolamento fatta votare sullo Statuto e il fatto che nel merito del regolamento siano state violate le norme costituzionali che prevedono la libera manifestazione del pensiero, nonché le modalità di scelta del Collegio dei probi viri e del Comitato d'appello.