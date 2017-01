Un bambino di soli sei anni di Susa si è reso protagonista di un grande gesto di solidarietà, che ha profondamente colpito il comitato locale della Croce Rossa e tutta la comunità. Alberto, questo il nome del piccolo, ha deciso di utilizzare i soldi ricevuti durante le settimane dell'Avvento non per acquistare giocattoli o per esaudire qualche altro suo desiderio, ma per aiutare gli altri. Il bambino, infatti, ha acqustato dei viveri da donare al Comitato della Croce Rossa di Susa, beni che saranno poi utilizzati dai volontari per la consueta distribuzione sul territorio cittadino.

A rendere nota la storia è lo stesso Comitato locale della Croce Rossa Italiana, con un post pubblicato sul suo profilo Facebook, dove ha pubblicato anche una foto di gruppo con il bambino. "Semplicemente un gesto meraviglioso", ha commentato l'organizzazione, ringraziando il piccolo Alberto per la sua decisione. E sotto al post in tanti si sono complimentati con il bambino per il suo gesto. "Grande Alberto! tu si che sei un vero CAMPIONE!!", ha scritto Mariangela, mentre Renata ha scritto: "Grande cuore che il signore ti protegga!". Secondo Elena, invece, "Abbiamo solo da imparare da Alberto".