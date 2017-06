Notte di sangue martedì sera ad Alba Adriatica, nella provincia di Teramo. Un ragazzo di ventidue anni è morto dopo essere stato preso a coltellate. La vittima è un giovane rom che si chiamava Manuel Spinelli: da quanto è emerso, è stato colpito al cuore con un coltello e, anche se immediatamente soccorso e portato all’ospedale di Giulianova, è morto poco dopo per le ferite riportate. A colpire Manuel sarebbe stato un giovane albanese poco più grande di lui, di ventiquattro anni. Tutto è accaduto intorno alle 23.30 quando una discussione, molto probabilmente per futili motivi, si è trasformata in tragedia. Secondo una prima ricostruzione effettuata dai Carabinieri, il giovane poi ucciso si trovava all'esterno di un pub – la Taverna Wolf, di Alba Adriatica – insieme ad alcuni suoi amici quando sarebbe scoppiata una violenta discussione con alcuni ragazzi albanesi.

Il presunto omicida arrestato e piantonato in ospedale – Proprio uno dei giovani albanesi, forse per difendersi, avrebbe tirato fuori un coltello e avrebbe colpito Spinelli al cuore ferendolo gravemente. Mentre il ventiduenne veniva portato in ospedale, il presunto aggressore è stato fermato – anche lui ferito – poco distante dal luogo della lite. Il giovane è ora piantonato in ospedale anche se non è stato ancora sottoposto a fermo. Sul delitto indagano i carabinieri della compagnia di Alba Adriatica. Le modalità in cui è avvenuto l’omicidio, stando almeno ad alcune prime testimonianze, farebbero pensare a un regolamento di conti per vecchie ruggini.