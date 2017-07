Momenti di paura due giorni fa ad Alassio, in Liguria, dove improvvisamente si è verificato il crollo di una parte del soffitto dello storico ristorante-pizzeria “Da Tonino”. Erano circa le 16 del pomeriggio per cui in quel momento nel locale non c’erano più clienti ma solo la proprietaria che ha raccontato di essersi salvata grazie a un “eroe” a quattro zampe, il suo cane Killian. Pochi istanti prima del crollo, infatti, il pastore tedesco di Maria Antonietta Robaldo – che probabilmente aveva intuito il pericolo imminente – ha iniziato ad agitarsi e ha fatto in modo che la sua proprietaria lo seguisse. Così facendo Maria Antonietta si è allontanata dalla zona della pizzeria crollata giusto in tempo per non finire sotto le macerie. Tanta paura dunque nel locale, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

"Killian è il mio angelo custode" – A raccontare come sono andate le cose è stata la stessa titolare del locale in un’intervista a mediagold.it: “Killian è il mio salvatore”, ha detto la donna spiegando che il cane le ha fatto capire che doveva seguirlo. “Sono andata dietro di lui quando è crollato giù tutto”, ha quindi spiegato Maria Antonietta che esclusivamente grazie al pastore tedesco ha evitato di finire sotto i detriti. “Killian è stato un bel regalo”, ha raccontato ancora la donna parlando del suo cucciolo di 15 mesi che ha anche definito come il suo “angelo custode”. Sul posto dopo il crollo sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Albenga, i vigili urbani e il 118. Le cause dell’improvviso crollo sono ancora da accertare.