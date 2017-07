Alla fine si è rivelato solo un cucciolo di orso. Sicuramente curioso e, ancora più, affamato. L'animale sembra sia attirato dal cibo presente nel negozio di liquori delle immagini, a Juneau nel sud dell’Alaska. E il proprietario non è sembrato affatto impaurito. L’uomo, chiamato Roger Thibodeau, ha rincorso l’animale affrontandolo faccia a faccia. Per sua fortuna, l'orso si è spaventato ed è fuggito. Ma le cose avrebbero rischiato di andare ben diversamente se il palmipede avesse reagito a Thibodeau. Solitamente quando si incontra un orso è consigliato dagli esperti rimanere immobili ed evitare movimenti avventanti, e in caso di attacco sdraiarsi in posizione fetale o quasi a far sembrare all'animale che si è privi di sensi.