Si chiama Italian Council ed è il primo progetto internazionale promosso dalla Direzione Generale Arte e Architettura Contemporanee e Periferie Urbane: ben 450mila euro a supporto di progetti artistici italiani nel campo delle arti visive. Il Mibact ha deciso di finanziare proposte, che dovranno produrre una o più opere di artisti italiani, che potranno essere presentate da musei pubblici e privati senza scopo di lucro, fondazioni no profit aventi come scopo la promozione e la formazione nell’arte contemporanea, istituti universitari, comitati ed associazioni culturali no profit italiani e/o stranieri.

Le opere (o l'opera) dell’artista italiano finanziate rimarranno di proprietà dello Stato ma potrebbero essere destinate a Musei, Fondazioni, istituzioni no profit, soprattutto internazionali. I progetti presentati nel primo bando potranno usufruire delle risorse messe a disposizione per un valore complessivo di 450mila euro, si potrà contare su un contributo massimo di 150mila euro.

Saranno particolarmente apprezzate le iniziative che coinvolgeranno le istituzioni culturali straniere o gli artisti italiani presenti in manifestazioni internazionali. L’obiettivo del ministero, attraverso l’Italian Council, è creare il primo grande promotore pubblico per valorizzare l’arte contemporanea italiana nel mondo, favorendo sinergie con il Ministero degli Affari Esteri e la rete degli Istituti Italiani di Cultura all’estero. Federica Galloni, Direttore Generale Arte e Architettura contemporanee e Periferie Urbane e Commissario Padiglione Italia, ha dichiarato

L’Italian Council è parte di un importante lavoro di valorizzazione intrapreso dalla nostra Direzione a favore dell’arte contemporanea. Saranno messi a disposizione quasi 1 milione di euro in due bandi separati. Vogliamo supportare la produzione artistica italiana a livello internazionale attraverso la collaborazione con i più importanti musei e istituzioni al mondo. In questo contesto, l’Italian Council è solo l’ultimo di una serie di azioni dirette in particolare all’arte contemporanea promossi dalla DGAAP, come il Premio New York, il Premio Berlino di prossima pubblicazione e il Padiglione Italia.

Si può partecipare al bando da ieri, dopo apposita registrazione sul sito dell'Italian Council. Qui, invece, il link per consultare il bando.