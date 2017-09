Da oggi parte la votazione per il candidato premier sulla piattaforma Rousseau del Movimento 5 Stelle. A partire dalle 10 di stamattina, fino alle 19 di oggi, dopo una campagna elettorale flash degli otto candidati grillini che corrono per diventare capi politici del movimento, ci sarà il responso ufficiale, che verrà annunciato nella kermesse di Rimini, il 23 settembre. Non ci saranno sorprese, e l'esito è pressocché scontato: il vicepresidente della Camera Di Maio sta per diventare ufficialmente il candidato per la presidenza del Consiglio alle prossime elezioni. Il vincitore depositerà il programma elettorale sotto il simbolo del MoVimento 5 Stelle. Lunedì 18 è apparsa la rosa dei nomi, nella quale non compare il nome di nessun "big": oltre a Luigi Di Maio nella lista ci sono Vincenzo Cicchetti, Elena Fattori, Andrea Davide Frallicciardi, Domenico Ispirato, Gianmarco Novi, Nadia Piseddu e Marco Zordan.

Potranno votare tutti gli iscritti al sito www.movimento5stelle.it entro la data del 1 gennaio 2017, che abbiano compiuto la maggiore età e che abbiano certificato la loro identità tramite il caricamento di un documento: potranno esprimere una sola preferenza per un solo candidato, inserendo il proprio voto su Rousseau, e dovranno prima essere stati abilitati ad accedere sulla piattaforma. Come è spiegato in un post sul blog di Grillo, alla fine della votazione i risultati saranno depositati presso due notai.

I 5 Stelle sono stati accusati di scarsa democrazia, per non aver puntato tutto sulla figura di Di Maio, con un'investitura preparata da tempo, e per aver organizzato dalle primarie poco trasparenti, scegliendo candidati che in partenza non hanno chance per diventare premier, essendo volti poco noti agli elettori. Roberto Fico e Alessandro Di Battista si sono fatti da parte, lasciando il campo libero al vicepresidente della Camera.