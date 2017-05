L'Inps ha diramato le istruzioni operative per richiedere il cosiddetto "bonus asilo nido" da 1000 euro annui, ovvero le "agevolazioni per la frequenza di asili nido pubblici e privati" stanziate in legge di bilancio. Per richiedere il contributo statale i genitori dovranno inoltrare la domanda a partire dal prossimo 17 luglio 2017 fino al 31 dicembre dello stesso anno. La domanda potrà essere inviata sia tramite il portale Inps, utilizzando il Pin dispositivo, lo Spid o la Carta nazionale dei servizi, oppure tramite contact center chiamando il numero verde 803.164 da rete fissa oppure lo 06164.164 da rete mobile o infine rivolgendosi a un patronato.

Il bonus da 1000 euro per l'iscrizione dei bambini all'asilo nido viene concesso ai genitori di minori nati o adottati dal 1 gennaio 2016, residenti in Italia, cittadini italiani o comunitari, o in possesso del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo o di una delle carte di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini dell’Unione Europea previste dagli artt. 10 e 17 del D.lgs. n. 30/2007. Ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria. Il richiedente dovrà essere colui che ha affrontato l’onere della spesa e dovrà essere anche convivente in caso di agevolazione per supporto domiciliare.

Il contributo, pari a 1000 euro, viene erogato per provvedere al pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati o per "l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione a favore dei bambini al di sotto dei tre anni affetti da gravi patologie croniche". L’erogazione del bonus avverrà con cadenza mensile per un totale di 11 mensilità per quanto concerne la frequenza dell’asilo nido e in unica soluzione per il supporto domiciliare.