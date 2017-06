Al Senato della Repubblica, in sala Nassyria, un convegno dedicato alla cosiddetta Escapologia fiscale, organizzato dagli onorevoli Capezzone e Di Biagio e moderato dal giornalista Luca Telese. Che cos'è l'escapologia fiscale? In parole semplici, è un metodo utilizzato per pagare meno tasse possibili. In realtà, la questione è decisamente molto più complicata, ma andiamo per gradi: il convegno organizzato a Palazzo Madama si intitola "La rinuncia dei redditi, come resistere alla pressione fiscale" e prevede l'intervento di Gianluca Massini Rosati, l'escapologo fiscale per antonomasia, scoperto e reso famoso dal programma Le Iene. In sostanza Massini Rosati, 35 anni, di professione imprenditore e non commercialista, vende un manuale contenente consigli per pagare meno tasse possibili, al prezzo in offerta di 197€, soddisfatti o rimborsati.

"L’escapologo è chi si libera dalle catene senza romperle e senza farsi male. E io vorrei aiutare gli imprenditori come me a non essere soffocati dalla pressione fiscale: la colpa delle troppe tasse che la maggior parte degli imprenditori e dei liberi professionisti si ritrovano a pagare è spesso e volentieri dell’imprenditore stesso, che ha uno scarso controllo dei numeri della propria azienda e un’attenzione alla legislazione fiscale minima e discontinua", sostiene Massini Rosati.

Come funziona l'escapologia fiscale? Sostanzialmente il sistema prevede decine di scappatoie volte a far risparmiare denaro ai clienti. Il filo conduttore che sottende alla campagna di marketing a favore degli escapologi fiscali è la denigrazione della categoria dei commercialisti, dipinti come consulenti che non rivelano la verità ai propri clienti. L'escapologo fiscale, dunque, vende consigli che non sono di per sé falsi, anzi sono pratiche legittime e lecite, quindi permesse dalla legge, che però sono completamente decontestualizzate, praticamente inapplicabili da piccoli e medi imprenditori, lo zoccolo duro dei follower degli escapologi, e decisamente molto rischiose. Si consiglia, ad esempio, di aprire società all’estero o trasferirvi la sede legale, cambiare forma giuridica all’azienda, estendere il campo delle attività aziendali, dichiarare costi fittizi, gonfiare le spese facendo figurare le spese personali come acquisti aziendali o registrare i collaboratori domestici come dipendenti dell’impresa.

A seguito della messa in onda del servizio de Le Iene, numerosi commercialisti hanno presentato esposti all'ordine, che al momento però non risulta abbia mai preso posizione ufficiale e il motivo è molto semplice: Massini Rosati, pur non essendo un commercialista, non è aggredibile in quanto semplicemente vende un corso a pagamento che fornisce consigli reperibili in qualsiasi testo di diritto tributario, seppur completamente avulsi dal contesto reale, ma non esercita abusivamente la professione di commercialista e non si dichiara tale. Massini Rosati, inoltre, figura nella famigerata lista Panama Papers, il fascicolo riservato di Mossack Fonseca, uno studio legale panamense, che fornisce informazioni dettagliate su oltre 214.000 società offshore, con tanto di generalità dei titolari.

Su Facebook l'invito in Senato non è affatto passato inosservato, ma ha scatenato un'accesa polemica e molti dottori commercialisti stanno protestando in queste ore, chiedendo come sia possibile che venga organizzato un convegno del genere all'interno dei palazzi istituzionali.