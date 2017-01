Dopo i primi mesi di cura da parte dei veterinari, è finalmente arrivato il tempo di presentarsi in società per il piccolo orso polare venuto alla luce allo zoo di Berlino ‘Tierpark'. Il piccolo, di cui finalmente è stato accertato il sesso, necessità però di un nome tutto per lui. Per questo gli addetti del giardino zoologico tedesco hanno deciso di lanciare una campagna online sui social per chiedere a tutti un consiglio. L'orsetto, nato a novembre, è stato sottoposto a tutte le visite del caso e sembra godere di ottima salute. Al momento pesa 4 chili e mezzo ed è lungo 67 centimetri ma cresce a vista d'occhio anche grazie al latte materno.

Per adesso la struttura lo sta mostrando solo attraverso i social, ma dalla primavera i visitatori dello zoo potranno conoscerlo dal vivo perché verrà mostrato all'interno della struttura, nel recinto riservato agli orsi polari. Gli è stato già impiantato anche un microchip per tenerlo sotto controllo, resta solo il nome. Per questo dallo zoo chiedono consiglio: "Qual è il suo nome? Lo zoo di Berlino pensa che il piccolo orsetto polare abbia bisogno di trovarne uno. Condividi le tue idee".