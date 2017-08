Cedric Herrou, contadino e attivista per i diritti umani che aiutava i migranti a passare la frontiera tra Italia e Francia, è stato condannato a 4 mesi di carcere con la condizionale dalla Corte di Appello di Aix-en Provence. L'accusa a carico di Herrou è di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e segue la condanna in primo grado emessa lo scorso febbraio. In quell'occasione, Herrou venne condannato al pagamento di una sanzione pecuniaria pari a 3mila euro, ma la procura chiese una condanna a otto mesi di carcere con condizionale. Nei giorni scorsi, per Herrou è arrivata la seconda condanna a quattro mesi di detenzione per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, una condanna che è destinata a far molto discutere. I giudici francesi, infatti, hanno interpretato alla lettera la normativa di legge, emettendo la sentenza senza tenere conto delle finalità di Cedric Herrou, ovvero non di lucro ma umanitarie.

Lo scorso 4 gennaio Cédric Herrou comparve davanti al tribunale di Nizza con l'accusa di aver aiutato duecento migranti ad attraversare illegalmente il confine tra Italia e Francia, e averne ospitati cinquatasette in un edificio occupato a Tenda appartenente alla società ferroviaria francese SNCF. Stando alla legge, Herrou rischiava una condanna fino a cinque anni di prigione e 30mila euro di multa.Nel corso dei mesi, molte organizzazioni, oltre ad attivisti e semplici cittadini si sono mobilitati per lui, chiedendo che non venisse perseguito.

Insieme all'associazione Roya Citoyenne, il contadino 37enne ha aiutato e fornito sostegno a circa un migliaio di persone provenienti dall'Italia e lo scorso marzo è stato arrestato per la sesta volta alla stazione di Cannes insieme ad altri 156 migranti diretti a Marsiglia per presentare richiesta d'asilo in Francia.